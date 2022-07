Trecho da RJ-102, na Marina, em Búzios, é interditada para construção de ponte com calçada e ciclovia

A Prefeitura de Búzios interditou nesta segunda-feira (18) o trecho da RJ-102, Avenida José Bento Ribeiro Dantas, entre a rotatória e o posto de combustível, no bairro da Marina, para a construção de uma ponte de 60 metros de comprimento, com calçada e ciclovia. A obra é uma iniciativa do governo do estado e tem prazo estimado de 180 dias para ficar pronta.

O trânsito em direção a saída da cidade será desviado pela Avenida Tangarás, no Posto Ipiranga dando a volta pelo bairro Marina até a Alameda Gralha Azul.