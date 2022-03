Troféu Mulher de Ouro 2022 de Araruama destaca a força e a sensibilidade feminina 

Uma noite mágica, repleta de emoção e que mostrou como a força feminina pode transformar o mundo em um lugar melhor e mais igualitário.

A cerimônia “Troféu Mulher de Ouro” é um evento tradicional, realizado pela Prefeitura de Araruama, no dia 08 de março de cada ano, para comemorar o Dia Internacional da Mulher e homenagear as profissionais que se destacaram com o brilho e a força de seus trabalhos em prol da sociedade araruamense.

O evento foi realizado no Centro de Convenções, na Praça Menino João Hélio, e reuniu cerca de setenta convidados.

Mas as protagonistas da noite foram mesmo as 23 mulheres, as homenageadas que receberam das mãos da prefeita Livia de Chiquinho, o troféu Mulher de Ouro.

Elas atuam nos mais diversos setores: servidoras públicas, médicas, fisioterapeutas, empreendedoras, professoras…Enfim, profissionais que se destacaram pelos trabalhos de excelência, humanistas e que ajudam a movimentar a economia do município.

Durante a entrega dos prêmios a prefeita Livia de Chiquinho fez questão de ressaltar o quanto valoriza a força feminina na gestão pública. “ Mais de 80% dos cargos de liderança na prefeitura eu confiei às mulheres e elas estão mostrando uma competência e determinação incríveis”, disse.

A cada troféu entregue, a emoção tomava conta das homenageadas e do público presente. A certeza de a mulher pode ser e exercer a profissão que desejar e fazer a diferença no mundo.

Confira abaixo os nomes das ganhadoras do “Troféu Mulher de Ouro 2022”:

Alessandra Leite – fisioterapeuta do projeto “Fisiocasa “

Amélia Siqueira – subsecretária de administração

Dra. Ana Claudia Neves – médica do PAM

Ana Paula Bragança – secretária municipal de saúde

Andrea Vieira – diretora da dívida ativa

Ângela Barreira – assessora executiva da prefeita Livia de Chiquinho

Claudiani Vieira Pinto – diretora pedagógica da Escola Municipal Bilíngue

Dra. Elis Brum – médica do hospital COVID-19

Eliane Martello – ex administradora do lar São Francisco

Dra. Fernanda Marchon – especialista em endodontia e empresária

Fernanda Pinto – chefe de gabinete da prefeitura de Araruama

Gilsany Dorveny Soares – chefe do depto geral de farmácia da prefeitura de Araruama

Isabella Santos – coordenadora de contratos da Procuradoria da prefeitura de Araruama

Juliana Maia de Almeida – empresária contábil

Karolina Araújo – coordenadora da saúde coletiva e setor de vacinação

Kátia Gonçalves – secretária de transportes

Maria Regina Martins – chefe de divisão administrativa da secretaria saúde

Nayara Bernardes – coordenadora do controle de zoonoses da prefeitura de Araruama

Roberta Bellas – empresária

Rose Oliveira da Costa – psicopedagoga e professora

Suzana Souza – técnica análise de solo da secretaria de Meio Ambiente

Cíntia Marinho – gerente geral do Hospital Municipal de Olhos

Ana Paula Mendes, jornalista da Intertv

Após a entrega dos prêmios teve, ainda, um coquetel e muita música para alegrar ainda mais a noite.