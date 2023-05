Últimas vagas para curso gratuito de pedreiro de alvenaria e vedação em São Pedro da Aldeia

Os moradores de São Pedro da Aldeia ainda têm a oportunidade de participar do curso de qualificação gratuito de pedreiro de alvenaria e vedação. A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Trabalho segue com inscrições abertas para pessoas maiores de 18 anos com o ensino fundamental completo. Os interessados devem procurar a sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, das 9h às 16h, na Rua Adolfo Silveira, nº 59, no Centro (próximo à Caixa Econômica Federal).

As inscrições estarão disponíveis enquanto houver vagas, mas uma lista de espera será criada para casos de desistência. Para realizar o cadastro, é necessário entregar cópias do RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de São Pedro da Aldeia e a Firjan SENAI. As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, no Horto Escola Artesanal, na Rodovia Amaral Peixoto, km 107, bairro Balneário (próximo à UPA de São Pedro da Aldeia) no período da tarde (13h às 17h) e no turno da noite (18h às 22h).

O início do curso gratuito de pedreiro de alvenaria e vedação começa em 05 de junho. É importante ressaltar que o curso não oferece ajuda de custo para transporte e alimentação.