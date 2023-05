Vacina bivalente contra o coronavírus está disponível para maiores de 18 anos nas UBS’s de Búzios

Desde abril a vacina bivalente contra a Covid-19 para todos os grupos prioritários e pessoas acima dos 18 anos, conforme as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, já está disponível na Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Búzios, nos dias e horários estipulados na escala para cada bairro, portando o cartão do SUS e a caderneta de vacinação comprovando a aplicação das duas doses da vacina monovalente.

A bivalente protege contra cepas atualizadas do coronavírus, incluindo a variante Ômicron e segue o mesmo sistema da vacina contra Influenza (gripe) que é atualizada anualmente. Mas a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a importância daqueles que não foram vacinados, a receberem o esquema primário completo e dose de reforço de acordo com os intervalos sugeridos pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). Todas as informações podem ser obtidas diretamente em qualquer UBS do município.

Escala de aplicação da vacina COVID-19 Pfizer bivalente nas UBS e Clínica da Família de Búzios:

• Terça: Clínica da Família Olavo da Costa, UBS: José Gonçalves (José Gonçalves), João de Souza dos Anjos (Arpoador/Cruzeiro), Antônio Elesbão dos Santos (Rasa), Benildo Motta (São José), Maria Rosa da Conceição Santiago (Baía Formosa), Lilson M de Souza (Cem Braças).

• Quarta: UBS: Deodorina Leite de Azevedo (Geribá), Dr. Paulo Acherman (Ferradura), Francisco Haroldo Ceravolo (Brava), Gregório A de Oliveira (Capão).

• Quinta: Clínica da Família Olavo da Costa, UBS: José Gonçalves (José Gonçalves), João de Souza dos Anjos (Arpoador/Cruzeiro), Antônio Elesbão dos Santos (Rasa), Benildo Motta (São José), Maria Rosa da Conceição Santiago (Baía Formosa), Lilson M de Souza (Cem Braças).

• Sexta: UBS: Deodorina Leite de Azevedo (Geribá), Dr. Paulo Acherman (Ferradura), Francisco Haroldo Ceravolo (Brava), Gregório A de Oliveira (Capão).

Grupos com direito à bivalente

Todas as pessoas com 18 anos ou mais;

Pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILP), a partir de 12 anos, abrigados e seus trabalhadores;

Imunocomprometidos (a partir de 12 anos de idade);

Gestantes e puérperas;

Trabalhadores da saúde;

Pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos de idade);

População Privada de Liberdade e Adolescentes em Medidas Socioeducativas;

Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade.