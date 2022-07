Vagas de Emprego estão disponíveis em Búzios

Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda realiza seleção de profissionais para rede de farmácia e informa disponibilidade de vagas no Balcão de Empregos

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Búzios, por meio da coordenadoria de Trabalho e Renda, realizou nesta quinta-feira (28), uma seleção de candidatos para o preenchimento de vagas em uma rede de farmácias.

Na ocasião, o coordenador do Trabalho e Renda, André Luiz, realizou a dinâmica para a seleção dos profissionais que serão encaminhados ao mercado e de trabalho e informou a disponibilidade de vagas para os cargos de: Farmacêutico, Atendente de farmácia, Padeiro e Supervisor de governança.

Os interessados podem realizar o cadastro de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h, na sede da secretaria, que fica localizada na Tv. dos Pescadores, nº 111, em frente da Praça Santos Dumont, no setor do Balcão de Empregos ou efetuar o envio do currículo de forma online através do link https://balcaodeempregos.buzios.rj.gov.br/