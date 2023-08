Vereador de Cabo Frio, Átila Motta participa da CPI dos Serviços Delegados/Agências Reguladoras na Alerj

O vereador de Cabo Frio, Átila Motta (Avante), esteve na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) na terça-feira (08), acompanhando a CPI dos Serviços Delegados/Agências Reguladoras, que realizou sabatinas com presidentes de várias agências reguladoras, entre eles, Rafael Menezes, presidente da Agenersa, responsável pela Prolagos, empresa que presta serviços de abastecimento de água e saneamento básico para os municípios da Região dos Lagos.

Único vereador da Região presente na Comissão, Átila foi recebido pelos Deputados Dr. Serginho (PL), Brazão (União) e Filippe Poubel (PL). Serginho, inclusive, elogiou o vereador: “Estou aqui, no gabinete da liderança do governo do Estado, com meu amigo vereador Átila, que hoje nos honrou com sua presença na CPI que trata das concessionárias do Rio de Janeiro, e de uma maneira especial, está preocupado com os aspectos voltados para área de saneamento e água da nossa Região dos Lagos e cidade de Cabo Frio”, disse Dr. Serginho em uma rede social.

Dr. Serginho Deputado Brazão Filippe Poubel

A comissão foi presidida pelo deputado Rodrigo Amorim (PTB). Na fala do vereador Cabo Frio, além de elogiar a casa legislativa e os deputados, Átila convidou o presidente da Agenersa para uma visita aos Procons das cidades assistidas pela Prolagos. “O convidei para vir fazer uma visita ao Procon da cidade e ver as reclamações da empresa. Ele foi antecioso e ficou de estar presente”, afirmou o vereador.