O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 09

Araruama

Tristinho como um pássaro na muda. Isso é o que rola nos corredores da Câmara de Araruama sobre o vereador Eloi Ramalho. Segundo os fofoqueiros de plantão, quem anda consolando o vereador é o deputado federal Guttemberg Reis.

Cabo Frio

A Prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, marcou uma nova audiência com a direção do SEPE Lagos para a próxima terça-feira, às seis da tarde, quando prometeu uma resposta a longa lista de reivindicações dos profissionais da Educação apresentada ontem durante o primeiro encontro com os representantes da categoria. A audiência durou cerca de duas horas. A prefeita disse que fez questão de receber os integrantes do sindicato no gabinete, porque acredita que o diálogo é a melhor forma de resolver os problemas e destacou que está trabalhando para garantir Educação de qualidade as crianças e jovens. Entre as reivindicações da pauta do SEPE entregue a prefeita estão o pagamento do piso do magistério para todos os docentes, respeitando as progressões e a carreria; abono das faltas por greve; reajuste salarial; fim do processo de terceirização e convocação dos concursados.

São Pedro da Aldeia

As inscrições para a Corrida Morada da Aviação Naval de São Pedro da Aldeia terão início nesta sexta-feira de forma on-line. Além da prova para o público geral, o evento também irá promover uma corrida kids para participantes de até 11 anos de idade dentro da Base Aérea Naval. É importante destacar que, para as inscrições do público geral, os interessados deverão realizar um cadastro no site. Será disponibilizada uma vaga por CPF. A prova acontece no dia 27 e terá um percurso de seis quilômetros e meio, com largada na Praça Dr. Plínio de Assis Tavares, a Praça do Canhão, e chegada dentro da Base Aérea de São Pedro.

Os participantes deverão levar um quilo de alimento não perecível para a retirada do kit da corrida no dia anterior a prova, em local ainda a ser definido. A Corrida terá premiações em dinheiro para o primeiro lugar geral nas categorias masculino e feminino; troféus além de medalhas.

Búzios

Cerca de 20 mil pessoas passaram pelo Degusta Búzios e mais de 40 mil pratos foram comercializados na primeria semana do festival gastronômico que acontece nas ruas das Pedras, Manoel Turíbio de Farias, Orla Bardot e nas praças Santos Dumont e dos Ossos. O prefeito, Alexandre Martins, disse que a divulgação do calendário de Eventos do município contribuiu para o sucesso do festival, que acontece pelo terceiro ano consecutivo. Segundo ele, ver a cidade lotada em agosto, na baixa temporada, como no verão, é gratificante. O secretário de Turismo, Cristiano Marques, destacou que o calendário de Eventos é uma importante ferramenta de promoção turística, para diminuir a sazonalidade e lembrou que o festival prossegue na sexta-feira. O prato principal custa R$ 28 e a sobremesa R$ 22.

Arraial do Cabo

A nova recepção do pronto socorro do Hospital Geral será entregue no dia 16 de agosto. Mais comodidade para os pacientes e melhores condições de trabalho para os servidores. A área pediátrica será separada do espaço dos adultos. O objetivo é garantir um atendimento mais rápido e evitar aglomeração na unidade. Já o Pronto-socorro de Figueira, tem previsão para ser inaugurado na primeira semana de Dezembro. A obra já está 75% concluída.

Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande, através da secretaria de Fazenda, convida a todos para participar da Audiência Pública para apresentação das reformas do Código Tributário Municipal, que acontecerá na próxima sexta-feira (11), às 16 horas, no plenário da Câmara Municipal. Segundo o secretário, Jorgino Fabiano, a reforma se faz necessária para promover a equidade tributária. “Queremos com esta nova reforma promover a equidade tributária, premiando aquele bom pagador, aquele contribuinte que está em dia com as suas obrigações, assim conseguiremos dar desconto real para quem está em dia com o município, como forma de retribuir aquilo que vocês têm contribuído para o município crescer”, disse Jorgino.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC irá inaugurar o Centro de Capacitação Profissional José Carlos Cabral. O evento acontecerá na próxima terça-feira, dia 15 de agosto, às 19h, no Centro de Capacitação Profissional José Carlos Cabral, localizado na Rua Segisfredo Bravo, nº 139, em Bacaxá (antigo Correios). Na ocasião, os alunos matriculados nos cursos de Beleza, Gestão e Hotelaria participarão de uma Aula Inaugural.