130 ruas de Iguaba Grande estão com obras finalizadas

As obras de drenagem e pavimentação do Programa Iguaba Melhor (PIM) continuam a todo vapor! Atualmente, são 130 ruas com obras finalizadas e 13 ruas em andamento.

São seis ruas na fase de drenagem, totalizando cerca de 900 metros de obras. Já na fase de pavimentação, cinco ruas estão recebendo mais de dois quilômetros de massa asfáltica ou bloco de concreto intertravado. As obras estão acontecendo nos bairros Pedreira, Parque Tamariz, Estação, Iguaba Pequena, São Miguel, Ubás e Capivara. Outro local que também está recebendo obras de pavimentação é o acostamento do bairro Ubás.

Mais três ruas estão recebendo preparação para dar início à pavimentação, como a rua F, no bairro Pedreira, rua do Livramento, no Canellas City e rua das Magnólias, no bairro Parque Tamariz.

Mas, o PIM não se resume em obras de pavimentação. Outras obras de infraestrutura estão acontecendo na cidade, como as obras de reforma da Sede da Secretaria de Educação, da Unidade de Pronto Atendimento, Creche do Vila Nova, Quadra do Boa Vista e galeria da macrodrenagem do Iguabela.