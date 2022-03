Vereador de São Pedro da Aldeia solicita melhorias na iluminação pública e na sinalização de diversas ruas da cidade 

Na 11ª Sessão Ordinária que aconteceu nesta quinta-feira (17), os vereadores da Casa Legislativa de São Pedro da Aldeia aprovaram dois Projetos de Lei e solicitaram serviços de iluminação, sinalização, pavimentação, saneamento e drenagem em diversas ruas do Município.

O primeiro Projeto de Lei aprovado hoje é de autoria dos vereadores Franklin da Escolinha e Chiquinho de Dona Chica (PP) e dispõe sobre a inclusão da Feira de Flores de Holambra no Calendário Oficial de Eventos do Município.

O segundo Projeto, de autoria do vereador Isaías do Escolar (PROS), cria o Programa Permanente de Reforço Escolar aos Alunos Matriculados nas Unidades Municipais e Ensino, em especial os alunos residentes em áreas de especial interesse social (AEIS) e/ou comunidades, a fim de atenuar possíveis déficits de aprendizagem identificados pela comunidade escolar.

O Vice-presidente da Câmara, vereador Franklin da Escolinha (CIDADANIA), subiu à tribuna para solicitar serviços de iluminação pública e sinalização em ruas da cidade. O vereador destacou que a Praia da Pitória, a Praça do Mossoró, a Praça Mãe Cecília e a Rua Agenor Beltrão necessitam desses serviços com urgência. Para a Praça do Mossoró, o vereador pediu também reparos na estrutura e limpeza no Campo de Areia.

A fala do vereador Franklin da Escolinha foi apoiada pelo vereador Fernando Mistura (PRB), que há algum tempo também já havia solicitado a pintura de uma faixa de pedestres na localidade Praça Mãe Cecília, no Bairro Porto da Aldeia. O Vice-presidente da Câmara acrescentou que os ofícios pedindo serviços para a melhoria da cidade não recebem resposta do Executivo.

Em virtude da fala desses dois vereadores e de diversos pedidos que têm sido apresentados ao Poder Executivo durantes as sessões, o Presidente da Câmara, vereador Denilson Guimarães (SDD), pediu que o Chefe do Executivo, o Prefeito Fábio do Pastel (PL), encaminhe um assessor parlamentar para assistir às sessões da Câmara Municipal. Com esta solicitação, o Presidente da Câmara espera que as demandas dos vereadores sejam levadas ao conhecimento do Chefe do Executivo.

A próxima sessão da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia acontecerá na próxima terça-feira (22) às 11h.