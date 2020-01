5ª Reunião sobre o Bilhete Eletrônico de Arraial do Cabo acontece na segunda-feira

A Bilhetagem eletrônica para a venda de passeios náuticos continua sendo discutida pelo Grupo de Trabalho Especial atendendo aos pedidos da classe. Nesta segunda-feira (20), às 14h, na Casa do Educador, acontece a quinta reunião sobre o tema. A Prefeitura convoca os barqueiros e empresários do ramo para discutir os pontos do projeto com a intenção de esclarecer as dúvidas e traçar um plano que concilie as necessidades dos envolvidos com o desenvolvimento da cidade de maneira sustentável.

O objetivo do bilhete eletrônico é propor transparência, ordenamento e controle da atividade que é uma das principais rendas da cidade, além de discutir o papel do pescador, para que este seja inserido na profissionalização do turismo por estarem diretamente envolvidos nas áreas marinhas e na beira da praia. A empresa que controlar a bilhetagem também ficará responsável pelo funcionamento geral, fiscalização, venda, embarque e outros pontos acerca da atividade.

A discussão sobre as regras da bilhetagem eletrônica é uma sugestão do Ministério Público que solicitou modificações no projeto de lei apresentado anteriormente.