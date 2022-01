Acidente mata idoso de 67 anos em São Pedro da Aldeia

Na madrugada desta segunda-feira, dia 24, um acidente na RJ-140, em São Pedro da Aldeia, fez uma vítima fatal.

Alfredo Francisco, de 67 anos, que morreu na hora.

De acordo com a polícia, a condutora do veículo perdeu a direção do carro, quando pegou o idoso no acostamento, no momento em que ele ia atravessar a pista, na altura do bairro Campo Redondo. Ela ainda invadiu um ponto de ônibus que ficou totalmente destruído.

A CBMERJ e Perícia PCERJ foram até o local. BPRv acionado para assunção da ocorrência, conforme competência. O senhor, pelo impacto, foi jogado há uma distância de três metros.