Ações de saneamento no Recanto das Orquídeas e no Alecrim são realizadas em São Pedro da Aldeia

O prefeito, Fábio do Pastel, acompanhou o serviço de saneamento nas localidades Recanto das Orquídeas e Alecrim nesta segunda-feira (16). A visita foi realizada após conversa com o vereador Jean Pierre, morador do bairro.

As intervenções de manilhamento realizadas pela Secretaria de Serviços Públicos tiveram início na Travessa José Vieira Lopes, mas novas ruas estão no cronograma de ações da pasta e serão contempladas.

O chefe do executivo destacou que o saneamento básico é um dos focos da gestão e que acompanha de perto o andamento dos serviços nos bairros da cidade. “A pedido do vereador Jean Pierre, demos início às ações de manilhamento e posso adiantar que já temos mais ruas previstas para receberem a intervenção no bairro Alecrim. Aproveito para agradecer ao vereador Jean pelo empenho e desejo de ver seu bairro saneado. Caminhamos muito no Recanto das Orquídeas e no Alecrim, e uma das reivindicações da população sempre foi o saneamento, assim como nos outros bairros da cidade. Esse é um dos focos da nossa gestão e será o marco do nosso governo”, pontuou o prefeito.

Fábio lembra, ainda, que as localidades do Recanto das Orquídeas e Alecrim foram suas primeiras visitas durante a campanha eleitoral. “Vale ressaltar que a primeira caminhada que fiz durante a campanha foi aqui. Constatamos que a reivindicação da população chama-se saneamento e me sinto muito contente de estar acompanhando uma ação de manilhamento neste mesmo local. Nossa equipe está trabalhando com dedicação, e aos poucos, vamos chegar em todos os bairros”, disse.