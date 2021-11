Agentes de Segurança de Saquarema recebem homenagem por salvamento de idosa em incêndio

A Prefeita de Saquarema, Manoela Peres, entregou nesta terça-feira, Certificados de Honra ao Mérito aos profissionais da segurança que participaram da ocorrência de resgate e salvamento de uma moradora idosa do bairro de Itaúna. O caso ocorreu no dia 20 de outubro. Outras duas pessoas, um homem de 73 anos e uma mulher de 34, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, atendidas no local e liberadas.

A idosa teve uma parada cardiorrespiratória, mas foi reanimada e ficou internada no CTI do Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth. Policiais do PROEIS passavam pelo bairro quando foram acionados por moradores, pedindo ajuda para resgatar a vítima. Os agentes foram ao local e encontraram a mulher desacordada. “Hoje, estamos dando estes certificados aos profissionais da segurança que atuaram nesta ocorrência. É uma forma de parabenizar os agentes pela bravura e garra em salvar as pessoas. É importante frisar a participação, também, dos bombeiros, guardas civis e fiscais de posturas do município”, informou a Prefeita Manoela Peres. Ao todo, participaram da ocorrência os policiais militares do PROEIS, Cabo Gustavo Pimentel de Amorim e 1° SGT Alberto Silva Moreira; sete bombeiros, Subten. BM Sueli Querido dos Santos, Subten. BM Alexandre Santos Percínio, Subten. BM Anderson da Silva Cruz, 1ºSgt BM Mauro Sérgio dos Santos Gomes, 3ºSgt BM Thiago de Oliveira Moraes, 3ºSgt BM Salomão Vicente Alves de Holanda, 2ºSgt BM Leandro Andrade dos Santos; quatro fiscais de posturas, Paulo Gil Gomes Pereira, Neuton da Silva Assis, Levy de Matos Oliveira e Paulo Roberto de Oliveira; e dois guardas civis municipais, Marcos Paulo Abreu da Silva e Rogério Lessa Oliveira.