Araruama divulga calendário de vacinação da segunda dose contra a COVID-19 em São Vicente

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou o Calendário de Vacinação da segunda dose.

A imunização vai acontecer na Subprefeitura de São Vicente.

Na segunda-feira, 13, serão vacinadas as pessoas de 20 anos com a Coronavac. Pela manhã, os homens e pela tarde, as mulheres.

Terça-feira, 14, serão as pessoas de 19 anos com a dose da Coronavac. Pela manhã, os homens e pela tarde, as mulheres.

Também na terça-feira serão imunizadas as pessoas de 47 anos, com a Astrazeneca . Pela manhã, os homens, e pela tarde, as mulheres.

Na quarta-feira,15, serão vacinadas as pessoas de 46 anos com a dose da Astrazeneca. Pela manhã, os homens e pela tarde, as mulheres.

Ainda na quarta-feira serão vacinadas as pessoas de 18 anos com a dose da Coronavac. Pela manhã, os homens e pela tarde, as mulheres.

Quinta-feira, 16, vai acontecer a repescagem para pessoas de 18 anos para cima que ainda não tomaram a segunda dose da Coronavac.

Também na quinta-feira serão imunizadas as pessoas de 45 anos com a dose da Astrazeneca. Pela manhã, os homens e pela tarde, as mulheres.

Local único de vacinação: Subprefeitura de São Vicente, entre 09h e 16h.

É preciso levar RG, CPF, Comprovante de Residência Nominal e Comprovante da primeira dose.