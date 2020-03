Búzios: “Revelando a Beleza Negra” realiza oficinas artesanais no Zanine

O Espaço Cultural Zanine segue com as oficinas artesanais do projeto “Revelando a Beleza Negra”. Este projeto foi elaborado com o objetivo de fomentar a cultura afrodescendente local através da sustentabilidade, reciclagem, maquiagem, penteados, entre outros temas da atualidade.

Confira a programação das oficinas em março 2020:

Terça-feira: 10/03 -17/03 – 24/03 – 31/03

. Auto-maquiagem e penteados (Elania Ribeiro) 13h às 14h30

. Bonecas “Abaymi” (Márcia Soares) 15h às 16h30

Quinta-feira: 12/03 -19/03 – 26/03

. Vaso garrafa customizada com flores de tecido (Esila Pereira) 13h30 às 15h

. Artesanato de materiais reciclados como: CD, papelão, garrafas pets

(Luci Santos) 15h às 16h30

“Revelando a Beleza Negra” é uma parceria entre artesãs e colaboradores, e conta com o apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico.