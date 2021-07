Cabo Frio convoca autorizitários do transporte escolar para novo cadastro

A Prefeitura de Cabo Frio está convocando os autorizatários e motoristas auxiliares de veículos que fazem o transporte escolar em todo o município para realizarem a atualização cadastral. A convocação está prevista na Portaria SEMMURB N° 2, de 29 de junho de 2021, publicada no Diário Oficial Eletrônico do município, no dia 30 de junho.

A atualização vai acontecer de 19 a 22 de julho, das 9h30 às 11h30, e das 13h30 às 15h30, na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, que fica na Rua João Pessoa, 516, Vila Nova. O atendimento será realizado de acordo com o número de ordem. Na segunda (19), serão atendidos na ordem de 1 a 20, na terça-feira (20), de 21 a 40, na quarta (21), de 41 a 60, e na quinta (22), de 61 a 88.

Para fazer a atualização cadastral, os interessados devem apresentar cópia dos seguintes documentos: cartão “autorizatário e auxiliar”, documento do veículo (CRLV) 2020, Certificado de Segurança Veicular de condições movidas a GNV; ISS 2021 “autorizatário e auxiliar” (retirar na Secretaria Municipal de Fazenda); CNH “autorizatário e auxiliar”; última aferição de tacógrafo; certificado de aferição do tacógrafo; Seguro Escolar, apólice e comprovante de pagamento; Certidão do curso escolar, “autorizatário e auxiliar”; carteira de identidade e CPF; comprovante de residência.

O não comparecimento dos autorizatários na vistoria semestral acarretará em penalidades, além do impedimento de exercer a atividade.