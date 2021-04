Campanha nacional de vacinação contra febre aftosa inicia neste sábado em São Pedro da Aldeia

A Campanha de Vacinação Nacional contra a Febre Aftosa de 2021 terá início neste sábado, dia 1º de maio. Nesta primeira etapa, que vai até 31 de maio, os pecuaristas de São Pedro da Aldeia devem vacinar seus bovinos e bubalinos de todas as idades. A Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Pesca disponibilizará auxílio aos criadores na declaração obrigatória da imunização, que pode ser feita pela internet por conta da pandemia.

O pecuarista deve comprovar o procedimento por meio da nota fiscal de compra das vacinas e preenchimento da declaração de vacinação. Dando continuidade às medidas iniciadas em 2020, devido a pandemia ocasionada pela Covid-19, o produtor rural poderá comprovar a imunização através de canais digitais, não havendo necessidade de deslocamento até o Núcleo de Defesa Agropecuária de Araruama, serviço oficial que atende os produtores aldeenses.

O pecuarista deve fazer o lançamento da vacinação no Sistema de Integração Agropecuária (SIAPEC3) ou no link https://bit.ly/3tGkMYg, anexando a nota fiscal de compra das vacinas digitalizada ou por foto, além da declaração preenchida de forma legível. Outros canais disponíveis são o Whatsapp, através do número (21) 98605-1198 ou o e-mail do Núcleo de Araruama (ndaararuama.agriculturarj@gmail.com).

O secretário Municipal de Agricultura, Trabalho e Pesca, Thiago Ribeiro de Souza, afirmou que a pasta está à disposição para auxiliar os pecuaristas que encontrarem dificuldade no processo. “Aqueles que tiverem dificuldade no preenchimento da declaração ou de acesso à internet podem comparecer à sede da secretaria portando a autodeclaração e a nota fiscal”, disse.

A Secretaria de Agricultura, Trabalho e Pesca fica localizada na Rodovia Amaral Peixoto, km 107 s/n, Balneário, atrás do Horto Escola Artesanal. O horário de atendimento é de 9h as 17h, às segundas, terças e quintas-feiras.

O cronograma de imunização para o Estado do Rio de Janeiro, estabelecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é formado por duas etapas, a primeira começando em maio e a segunda em novembro.

Segundo a Agricultura, Trabalho e Pesca, mesmo em um cenário de pandemia, São Pedro da Aldeia teve um bom desempenho de imunização no ano passado, assim como todo o Estado do Rio de Janeiro, que possui status sanitário de zona livre de febre aftosa com vacinação. O próximo objetivo é que o território seja reconhecido pelo Ministério da Agricultura como zona livre de febre aftosa sem vacinação.