Canal Fluminense, em São Pedro da Aldeia, recebe serviços de limpeza e desassoreamento

A Secretaria de Serviços Públicos deu início ao trabalho de limpeza e desassoreamento do Canal Fluminense. Além de beneficiar a localidade que dá o nome ao córrego, a ação contribuirá com o escoamento fluvial do bairro Nova São Pedro, ao longo do Canal do Mossoró, pois há ligação entre os dois corpos hídricos. A previsão é que o serviço seja concluído já no início da próxima semana.

O canal possui cerca de 1km de extensão. O processo de assoreamento ocorre com o acúmulo de sedimentos no corpo hídrico, como areia e lama. O trabalho de limpeza conta com uma máquina escavadeira e tem o intuito de minimizar as inundações decorrentes do transbordamento.

De acordo com o Secretário de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, outros córregos e rios receberão os serviços. “Nesse mês de maio já realizamos a mesma ação no canal próximo ao Centro de Tradições Gaúchas, na localidade Gelson Pinheiro, no bairro Rua do Fogo. O objetivo é alcançar outros bairros. As ações promoverão o fluxo mais eficiente de água pelos canais, o que evita alagamentos”, explicou.

As ações de saneamento, assim como as outras realizadas pela pasta, obedecem ao cronograma de serviços, baseado nas necessidades de cada local.