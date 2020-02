Central do Trabalhador de São Pedro da Aldeia está recebendo currículos para vendedor e auxiliar de serviços gerais

Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) de São Pedro da Aldeia, em parceria com a iniciativa privada, está recebendo currículos para os cargos de Vendedor Externo e Auxiliar de Serviços Gerais PcD para candidatos, homens ou mulheres, residentes na cidade ou região. Para o cargo de Vendedor Externo, é exigido Ensino Médio completo, habilitação para moto (categoria A), experiência comprovada em carteira de trabalho e idade até 45 anos. Para Auxiliar de Serviços Gerais, o recrutamento é direcionado a Pessoas com Deficiência (PcD) e exige apresentação de laudo médico, Ensino Fundamental completo e idade até 50 anos. Os interessados têm até as 14h da próxima sexta-feira (28) para entregar seus currículos presencialmente no CAT, que funciona no espaço do Horto Escola Artesanal, na Rodovia Amaral, km 107, no bairro Balneário das Conchas.

As vagas são para contratação imediata. O processo de seleção e contato com os candidatos interessados são de responsabilidade da empresa ofertante.

O Centro Municipal de Atendimento ao Trabalhador também realiza cadastro reserva de currículos para vagas em geral, por meio do “Balcão de Oportunidades”. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail sagat.oportunidades@gmail.