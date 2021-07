Exposição em São Pedro da Aldeia exibe artesanatos inspirados na vida marinha

Já está aberta para visitação gratuita, na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos em São Pedro da Aldeia, a exposição de artesanato “Mosaico Criativo”. Assinada pelo artesão Guaracy Rodrigues, a mostra reúne 42 peças decorativas revestidas com conchas naturais, inspiradas na vida marinha. As obras ficarão expostas até o dia 20 de agosto e podem ser conferidas de perto de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Para evitar aglomerações, a entrada é restrita a grupos de até cinco pessoas por vez, com uso obrigatório de máscara de proteção facial.

Mostra reúne 42 peças decorativas feitas com conchas naturais

Foto: Robson Cruz

Respeitando as medidas de prevenção à Covid-19, a abertura do evento aconteceu de forma on-line na noite desta quinta-feira (22). A live, transmitida via página da Secretaria Adjunta de Cultura no Facebook, foi conduzida pelo secretário da pasta, Thiago Marques, com a participação do artesão expositor.

“Por conta da pandemia, temos mantido todas as nossas atividades de forma remota, mas o mais importante é que não paramos. Nos adequamos aos novos formatos e temos buscado alternativas para continuar fomentando a produção cultural local, possibilitando com que a arte chegue à população. A nova exposição está lindíssima, certamente os nossos visitantes terão experiências únicas aqui. Vale a pena conferir”, disse Thiago.

A diretora de Cultura, Giselle Lima, o artesão, Guaracy Rodrigues, e o secretário da pasta, Thiago Marques, após a live de abertura do evento

Foto: Robson Cruz

Na Casa da Cultura, as peças ganharam ambientação especial, inclusive com projeção audiovisual com temática “fundo do mar”. Para a montagem da exposição, também foram utilizadas redes de pesca, que ajudaram a compor os cenários marinhos. As obras de artesanato são feitas com a técnica do mosaico e a maior parte foi confeccionada com pedras e conchas naturais, em um trabalho minucioso feito pelas mãos Guaracy. Vale lembrar que o artesão tem o registro junto ao Governo Federal, que reconhece o trabalho com as conchas como matéria-prima.

Obras são feitas com a técnica do mosaico decorativo

Foto: Robson Cruz

Morador há quase sete anos do bairro Poço Fundo, Guaracy inaugura sua primeira exposição de artes manuais como convidado especial da prefeitura. “Agradeço à Secretaria de Cultura pela oportunidade. Essa abertura é importante não só para mim, mas para o universo da arte em São Pedro da Aldeia, de todas as vertentes artísticas da cidade”, afirma.

Decoração

Entre as peças expostas estão espelhos, mandalas, porta joia, vaso de cerâmica e diversos artigos para decoração – muitas delas feitas a partir da reciclagem e do reaproveitamento de materiais retirados do lixo. “Procuro usar muito a minha criatividade, criar com o que tenho à mão e um dos fundamentos do meu trabalho é fazer peças que sejam úteis para as pessoas, como é o caso dos espelhos. Todas as peças são únicas e altamente decoradas”, conta.

Os espelhos revestidos de conchas são um dos destaques da mostra

Foto: Robson Cruz

Além da inspiração nas praias da região, outra característica muito presente nas obras é a preocupação com a simetria, a combinação de cores e o acabamento. “Sou muito crítico com meu trabalho, às vezes até demais, mas uma das coisas que sou mais elogiado é com o acabamento. Minha maior preocupação é com a qualidade”, ressalta.