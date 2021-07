Prefeitura de São Pedro da Aldeia restaura 110 pontos de iluminação pública nesta semana

A equipe da Secretaria de Serviços Públicos de São Pedro da Aldeia realizou reparos em 110 pontos de iluminação do município nesta semana. Dentre as revisões efetuadas estão a troca de lâmpadas, substituição de reatores, cúpulas, braços de luz e a instalação de novas luminárias completas. As equipes de limpeza retiraram, ao todo, mais de 270 toneladas de entulho das ruas da cidade no período. Outros serviços, como patrolamento e manilhamento, também estão sendo executados.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, a pasta atua de acordo com um cronograma de serviço para atender todos os bairros. “A equipe de manutenção da Iluminação Pública também precisa seguir o nosso planejamento de prioridades. Oferecer uma manutenção eficiente em toda a cidade é o nosso objetivo, já que o serviço reflete a sensação de segurança para os cidadãos que transitam pelas nossas ruas”, disse.

Também foram patroladas ruas dos bairros Balneário São Pedro, Campo Redondo e Ponta do Ambrósio, neste último com aplicação de 120 toneladas de saibro nas ruas Joaquim Antunes e Lafaiete Cardoso da Fonseca.