Feira de livro em São Pedro da Aldeia terá 1º Festival de Contação de História

Entre esta quarta-feira (4) e domingo (8), das 8h às 22h, será realizada a 4ª edição da “Feira do Livro Double”, na Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio. O evento é gratuito e terá o 1º Festival de Contação de História.

Haverá premiação aos contadores classificados em 1º e 2º lugares de cada categoria:

1ª. Categoria – 1ºlugar: R$ 500 + Troféu + Diploma + Presente Surpresa

2º lugar: Tablet + Trofeu + Diploma

2ª. Categoria – 1º lugar: R$ 500 + Troféu + Diploma + Presente surpresa

2º lugar: Tablet + Trofeu + diploma

Além disso, o evento aberto ao público vai contar com uma série de atividades culturais, lúdicas e recreativas.

A programação inclui concurso e desfile de cosplays, campeonato de k-pop, apresentações de música e dança, brincadeiras, exposição de artes plásticas na Casa de Cultura, sorteio de brindes, fórum de debates, palestras, sarau, sessão de autógrafos e bate-papo com escritores de diversos estados do país.

“Essa vai ser uma das primeiras feiras literárias da Região dos Lagos com fins totalmente culturais. Vamos trazer atrações do Nordeste e do Sul do Brasil para que haja uma integração cultural, de âmbito nacional, entre os estudantes”, destacou a presidente da Associação Internacional de Escritores e Artistas (Literarte) e responsável pela organização do evento, Izabelle Valladares.

As inscrições para o 1º Festival de Contação de História já foram encerradas e os 12 candidatos inscritos vão se apresentar na quarta e na quinta (5), a partir das 17h.

Os alunos das escolas cadastradas têm direito a lanche e livros. O cadastro pode ser feito pelos responsáveis, de forma gratuita, pelo telefone: (22) 9 8109-2430 ou através do e-mail: assistente@grupoliterarte.com.br.

A expectativa é de reunir cerca de 3 mil pessoas durante os dias de evento. Confira a programação completa da “Feira do Livro Double” no site oficial.

O evento tem apoio da Prefeitura de São Pedro da Aldeia.