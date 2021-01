Mudas de árvores são distribuídas aos contribuintes de São Pedro da Aldeia

Cinquenta mudas de árvores de espécies nativas foram distribuídas, na manhã desta quarta-feira (13), aos contribuintes aldeenses que buscavam atendimento na Secretaria de Fazenda, localizada na sede da Prefeitura. A ação foi uma parceria entre o secretário de Agricultura, Thiago Ribeiro, que cedeu as mudas disponíveis no Horto Municipal, a Secretaria de Meio Ambiente e de Fazenda. A distribuição terá continuidade nesta quinta (14), no mesmo local, das 9h às 11h.

Foram entregues mudas de Aroeira, Ipê Amarelo, Ipê Rosa e Jabuticabeira. O primeiro a receber a planta foi o secretário de Fazenda, Renaldo Martins Barreto, que ressaltou o simbolismo da ação. “É importante compreendermos que o meio ambiente faz parte das nossas vidas. Que esse seja também o início de um governo que dará frutos. Escolhi a jabuticabeira por isso”, disse Renaldo ao receber a planta pela secretária de Meio Ambiente, Raquel Trevizam.





Na ocasião, Raquel Trevizam orientou a população sobre o cultivo das árvores. “Quando você planta uma árvore, transforma o ambiente ao seu redor. Pela sombra, pelo oxigênio, pelos frutos. Fiquem atentos ao escolher o local de plantio, que seja afastado da fiação e de muros”, aconselhou.

A ideia de incentivar a arborização da cidade foi elogiada por Regina da Gama, que frequenta o município há quase 20 anos e tem casa no bairro Porto da Aldeia. “Eu quero ver São Pedro da Aldeia linda, cheia de árvores e flores, como vejo em outras cidades. Sempre tive essa ligação com as plantas, por ser de Manaus. A cidade merece”, exaltou.