Novos semáforos de Saquarema entram em fase de teste

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, iniciou a fase de testes dos novos semáforos instalados nas vias da cidade. Durante os próximos dias, os equipamentos serão avaliados nos quesitos funcionamento, tempo de travessia de pedestres e veículos, além de outras questões viárias. Técnicos da empresa responsável em fornecer os equipamentos e da Secretaria de Transporte avaliarão os benefícios e impactos dos novos semáforos no trânsito da região.

Nesta primeira etapa, a Prefeitura adquiriu 4 conjuntos semafóricos que foram instalados nos seguintes locais: Praça de Santo Antônio (Bacaxá); Avenida Saquarema (na altura do Banco do Brasil, também em Bacaxá); Avenida Saquarema (na altura do Supermercado Gomes, no Porto da Roça); e na Avenida Saquarema (altura do Colégio Oscar de Macedo Soares, no Centro).