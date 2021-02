O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 10

Araruama

A polêmica da volta às aulas em Araruama chama a atenção dos munícipes. De um lado a prefeita Lívia de Chiquinho, do outro o sindicato dizendo que mais de 60% dos profissionais aderiram à greve declarada na quarta-feira (3). A prefeita já mandou o recado para a categoria que vai cortar o ponto dos grevistas. E agora?

Iguaba Grande

O vereador Elifas, que já foi posição, já acenou para o prefeito Vantoil Martins, e segundo um informante, ele ainda vai sentar no “banquinho do corredor.” Ainda segundo um informante, os banquinhos do corredor estão ocupados com 9 vereadores. Elifas terá que ter muita calma. Calma menino!

Cabo Frio

O procurador-geral do município de Cabo Frio, Vitor Martins, recebeu os vereadores cabofrienses para apresentar a proposta da Reforma Administrativa. Participaram do encontro os vereadores, Roberto de Jesus, Thiago Vasconcelos, Alexandre da Colônia, Léo Mendes, Douglas Felizardo e Jean da Autoescola. Vem mudança por aí.

Búzios

O assunto mais comentado em Búzios nos últimos dias é o parecer do Ministério Público na prestação das contas de campanha do prefeito eleito, Alexandre Martins. Os advogados do prefeito já estão trabalhando no caso. Conta de campanha reprovada pela Justiça Eleitoral, é como falam os cabistas, “engasga gato”.



São Pedro da Aldeia

Surgiu no canhão da fofoca nesta segunda-feira (8), que o competente secretário de Fazenda de São Pedro da Aldeia, Reinaldo Martins, que também atuou no governo do ex-prefeito Claudio Chumbinho, pode dar lugar ao secretário de Fazenda no governo, Paulo Lobo. Marquinho estaria sendo sondado para assumir a pasta Fazenda. Tudo rolou no canhão da fofoca. Pode ser verdade, como pode ser coisa do canhão.



Arraial do Cabo



A Secretaria de Municipal de Meio Ambiente e Saneamento criou um grupo de trabalho com a Prolagos com o objetivo de alinhar e avançar em ações conjuntas garantido melhorias no sistema de água e esgotamento sanitário da cidade. A primeira reunião foi nesta terça-feira (9), Secretaria.