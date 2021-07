Praia do Centro, em São Pedro da Aldeia, ganha novas estruturas de quadra de areia

A ampliação das quadras de areia na Praia do Centro de São Pedro da Aldeia foi concluída nesta terça-feira (6). Com a colocação de dois novos pares de mastros, a área ganhou mais um espaço demarcado para práticas esportivas. As traves já existentes foram retiradas, restauradas e fixadas novamente. Após a reestruturação do local, o município passa a contar com quatro quadras na principal orla da cidade.

A iniciativa da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer, em parceria com a Secretaria de Serviços Públicos, visa efetivar um espaço estruturado para os moradores. “A partir desse ordenamento, damos mais uma áreas de quadras para a população aldeense. Esse é mais um incentivo às práticas esportivas, tradicionais na Praia do Centro, com um espaço mais organizado e com toda a beleza da Lagoa de Araruama ao fundo”, disse o secretário municipal de Esportes, Ricardo Gaspar.

Com a reestruturação do local, o município passa a contar com quatro quadras na principal orla da cidade | Foto: Bruninho Volotão/PMSPA

A reestruturação da área prevê, ainda, a futura implantação de projetos esportivos gratuitos como vôlei, futevôlei, além do futebol de areia. Atualmente, o município oferece atividades físicas gratuitas nas academias populares, localizadas no Centro e no bairro São João, além de treinamentos funcionais e de ginástica com profissionais especializados em localidades específicas.

A Secretaria Adjunta de Esportes disponibiliza também tutoriais on-line de treinamentos físicos nos canais digitais da prefeitura para incentivar a prática de exercícios no período de pandemia, na comodidade do lar de cada cidadão.