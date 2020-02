Pré-matrícula de vagas restantes nas creches de São Pedro da Aldeia será na segunda-feira

No dia 02 de março, uma segunda-feira, às 13h, a Secretaria de Educação de São Pedro da Aldeia vai reabrir o sistema de pré-matrícula escolar com as vagas restantes das creches da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2020. A inscrição deve ser feita no endereço eletrônico http://prematricula.pmspa.rj.gov.br até as 18h do dia 04 de março, uma quarta-feira. A Secretaria de Educação terá um polo para dar suporte à população nos dias de inscrição, com horário de atendimento das 9h às 16h.



As instituições que ainda possuem vaga são:



-E. M. Barnabé Mariano de Souza (Estrada da Sergeira- Creche 4)

-E. M. Aurelino Martins dos Santos (Colina- Creche 4)

– E. M. Elízio Henrique de Paiva (Estrada da Flexeira- Creche 4)

– E. M. Elízio Ignácio Rangel (Baleia- Creche 4)

– E. M. Quilombola Dona Rosa Geralda da Silveira (Botafogo- Creche 4)

– E. M. Rubem Arruda Câmara (Morro dos Milagres- Creche 4)

– E. M. São Francisco de Assis (Parque Arruda-Creche 4)

-E. M. Carlota Rocha da Silva (Ponta do Ambrósio- Creche 3 e 4)





As vagas disponibilizadas poderão ser requeridas por solicitantes que confirmaram e que não confirmaram sua pré-matrícula nas outras fases na unidade escolar. Os alunos com os nomes confirmados terão a oportunidade de pleitear uma vaga em outra escola. Caso não consigam, permanecerão na escola já confirmada.



Após a etapa online, os pais e responsáveis deverão comparecer à escola selecionada até o dia 06 de março (sexta-feira), das 8h às 17h, para apresentação dos documentos solicitados e efetivação da pré-matrícula.