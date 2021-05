Prefeito de São Pedro da Aldeia acompanha andamento de obras

O prefeito, Fábio do Pastel, retornou, na manhã de hoje, ao bairro Estação para acompanhar o andamento das ações de revitalização do local. O chefe do executivo vistoriou as atividades de paisagismo realizadas pela Secretaria de Serviços Públicos no jardim próximo à antiga estação ferroviária.

Os procedimentos incluem o plantio com novos desenhos e remodelação ornamental. Na última semana, foi realizado no bairro o levantamento das novas intervenções que serão implementadas pelo município.

Fábio também esteve no bairro Campo Redondo, na Rua Monte Verde, onde fiscalizou as obras de instalação de nova rede de água e esgoto pela Prolagos, a concessionária responsável pelo saneamento na região.

A continuidade das ações na Usina Municipal de Asfalto também foi acompanhada de perto pelo prefeito.