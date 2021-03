Prefeitura de São Pedro da Aldeia estreita laços com Agenersa e Consórcio Lagos São João

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, recebeu, na terça-feira (2), os conselheiros da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa) e representante do Consórcio Intermunicipal Lagos São João para o estreitamento de laços de cooperação entre a gestão municipal e os órgãos.

A reunião contou com a presença dos conselheiros Rafael Penna Franca, Vladimir Paschoal e o presidente da Agenersa, Tiago Mohamed, além da secretária de Meio Ambiente, Raquel Trevisam e a secretária executiva do Consórcio Intermunicipal Lagos São João, Dra. Adriana Saad.

Fábio reforçou a importância da parceria e apontou que a prioridade do governo municipal é promover ações para sanar a demanda de saneamento básico nos bairros. “Estamos trabalhando incansavelmente para atender às demandas do município. Nosso principal objetivo é cuidar da nossa população e promover o bem-estar dos moradores. Durmo tarde e acordo cedo todos os dias, porque sei o tamanho do compromisso que assumi”, relatou.

A reunião tratou, ainda, sobre futuros investimentos da concessionária que atua no município, a Prolagos. Dentre os assuntos abordados, foram debatidas ações de esgotamento sanitário e abastecimento de água na cidade.

“É muito bom estabelecer esse vínculo direto com as prefeituras, uma vez que são o poder responsável pela concessão, que nós regulamentamos. Temos que estar sempre atentos aos anseios dos municípios para podermos identificar quais são os investimentos prioritários para que a gente possa aprovar dentro do nosso trabalho na agência”, confirmou o presidente da Agenersa, Tiago Mohamed.

A reunião ocorreu a convite da secretária executiva do Consórcio Intermunicipal Lagos São João, Dra. Adriana Saad. “Aproveitamos que os conselheiros estavam na região para fazer uma apresentação, explicar o andamento das obras, da revisão quinquenal junto à concessionária Prolagos. Foi uma reunião muito esclarecedora”, concluiu.