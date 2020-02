Prefeitura de Saquarema e WSL iniciam conversas para o Mundial 2020

A Prefeita de Saquarema, Manoela Peres, recebeu na manhã desta quinta-feira, 06, os diretores da WSL Latin America para tratar da realização da etapa brasileira do Mundial de Surf, em Saquarema. Prevista para acontecer entre os dias 18 e 26 de junho, a etapa de Saquarema promete ser uma das maiores do Tour mundial.

Durante o encontro, Ivan Martinho, general Manager da WSL Latin America, e Xandi Fontes, Vice Presidente de Eventos da WSL Latin America, apresentaram as propostas e as novidades desta edição para Saquarema.

“Estamos muito empolgados para a edição 2020 do Mundial de Surf em nossa cidade. Pelo quarto ano consecutivo, a cidade de Saquarema estará na vitrine do mundo esportivo. A etapa do Mundial representa um grande impulso no turismo, capaz de gerar emprego e renda para nossa população, além de colocar Saquarema no roteiro turístico internacional”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

Um dos pontos abordados durante a reunião foi o legado deixado para a cidade nos últimos anos. A proposta da WSL é ampliar os legados nesta edição, seja em investimentos esportivos, sociais, ambientais e culturais.

Nas próximas semanas, outras reuniões serão realizadas para alinhar o evento. A Prefeitura de Saquarema está dando o apoio, por meio de diversas secretarias, para que o Mundial de Surf permaneça na nossa cidade, conhecida como a ‘Capital Nacional do Surf’.