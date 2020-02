São Pedro da Aldeia terá esquema especial de trânsito e segurança no Carnaval

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, divulgou o esquema operacional de trânsito para as festividades do “CarnAldeia” 2020. Visando garantir a segurança dos foliões e promover o ordenamento na cidade, as principais vias do Centro serão isoladas de sexta-feira (21) a terça-feira (25). No Porto da Aldeia e na Praia do Sudoeste também haverá fechamento de ruas, durante os cinco dias de folia. As operações contarão com o apoio da Polícia Militar, além da presença da Guarda Municipal.

A secretária de Segurança e Ordem Pública, Leila Neves, falou sobre o ordenamento de ações para o Carnaval.

“Estamos nos reunindo periodicamente com os setores envolvidos para a realização e bom andamento do Carnaval 2020. Atuar juntamente com os agentes e com a Polícia Militar é a melhor forma de trabalhar, nosso objetivo é promover um esquema de segurança e ordenamento completamente integrado, oferecendo dias de festa com segurança para os moradores e foliões”, disse a secretária.

Visando oferecer maior segurança para a passagem dos blocos de rua e o ordenamento do fluxo de pedestres, foliões e comerciantes ambulantes licenciados, as vias no centro da cidade estarão fechadas no período de Carnaval. A partir das 18h de cada dia até o término da folia, serão isoladas a Avenida São Pedro (entrada da cidade), Rua Adolfo Silveira, Rua Rosalina Sampaio Guimarães, Rua Duque de Caxias, Avenida Francisco Coelho Pereira, Rua José Francisco Zeca, Rua João Martins (até a esquina com a Rua Antônio Silva Lobo) e Rua Professor Cordelino Teixeira Paulo (Rua da Parra). Durante o dia, as vias estarão liberadas.

No Porto da Aldeia, a Prefeitura também preparou um esquema especial de trânsito para a folia de rua, de sábado (22) a terça-feira (25). Além da Avenida Pitória, na orla da praia, estarão fechadas, das 8h às 20h, a Travessa Amélia Luiz dos Santos, as ruas Hermenegildo Estelita da Costa, Capitão Apolinário, Júlia Santos e Manoel Ribeiro. Na via principal, em frente à Praia do Sudoeste, o isolamento da via acontecerá de sexta-feira (21) até terça-feira (25), das 17h às 20h.

Vale lembrar que, ao longo das festividades, haverá fiscalização de atividades sonoras irregulares, incluindo sons em automóveis e aparelhos sem prévia licença do Poder Público, conforme previsto no Decreto Municipal n° 106, de 16 de agosto de 2003.