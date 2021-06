SEB se destaca em campeonatos com o apoio da Prefeitura Búzios

A Sociedade Esportiva de Búzios (SEB), patrocinada pelo governo municipal, vem se destacando no cenário nacional de futebol. A SEB está representando o município nos campeonatos estaduais de Sub-15, Sub-17, Sub-20 e profissionais, além da Copa Ângulo Brasil de Futebol, sendo o único federado do município.

Graças a uma emenda impositiva no orçamento do município (2020), proposta pelo ex-vereador Adiel da Silva Vieira (Dida), para a SEB, a prefeitura já repassou mais de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), nesses cinco meses de governo.

Para o Prefeito Alexandre Martins, que é grande incentivador dos esportes no município, ser o patrocinador oficial do clube é uma honra.

“É uma honra, justamente na minha gestão, a Prefeitura passa à ser oficialmente o patrocinador da SEB, uma entidade que faz um trabalho sério com os nossos jovens e que oferece uma grande oportunidade para que crianças e jovens Buzianos possam ter um futuro brilhante”, disse o prefeito.

Para o autor da emenda, através dessa verba mais de 250 crianças e jovens foram inseridos no esporte. Só entre as categorias Sub-15 e profissional tem em média 110 atletas.

“Búzios é um celeiro de grandes atletas. Jovens que estavam envolvidos nas drogas, estão se libertando através do esporte. Graças ao incentivo de políticas públicas, graças a ajuda do prefeito Alexandre Martins, a Câmara Municipal, através da emenda impositiva, o trabalho incansável do Secretário de Lazer e Esportes, Luiz Augusto (Gugu), e o empenho dos professores, está dando resultados. Somos líderes no Sub-15 e Sub-20 e estamos na segunda colocação na categoria Sub-17”, disse Dida.