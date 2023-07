Reinauguração da Escola Municipalizada do Retiro, em São Pedro da Aldeia, acontece neste sábado

Os alunos da Escola Municipalizada do Retiro retornarão do recesso escolar com uma escola totalmente revitalizada, ampliada e adaptada para acessibilidade em seu ambiente de aprendizado. Neste sábado (22/07), a partir das 9h, acontece a reinauguração da unidade. A cerimônia será liderada pelo prefeito Fábio do Pastel e contará com a participação de membros da comunidade escolar, autoridades do Governo Municipal e membros da sociedade civil.

A escola passou por uma reforma geral em seu prédio, pátio, salas de aula e quadra poliesportiva. O espaço também conta agora com um novo vestiário equipado com chuveiros e sanitários, que poderão ser usados para as aulas de educação física. Novas salas de aula foram construídas e receberam a instalação de ares-condicionados para o maior conforto dos alunos.

Foto: Ayron Dias

Pensando no bem-estar dos alunos PCD’s do município, a reforma foi planejada para melhor atender a todos os requisitos de acessibilidade. A unidade recebeu nova pavimentação com rampas de acesso e os banheiros foram totalmente adaptados com barras e sanitários exclusivos de PCD’s.

A Escola Municipalizada do Retiro está localizada na Estrada do Retiro, nº 199, no bairro Retiro, e atende a alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental.