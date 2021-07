219 pessoas são atendidas em mutirão da saúde de Cabo Frio

Cabo Frio deu mais um passo no caminho para zerar a fila de espera por consultas, ao realizar 219 atendimentos no mutirão promovido no Posto de Saúde Dr. Paulo Silva (PAM), em Unamar, no último fim de semana. Foi o segundo mutirão em Tamoios para pacientes que aguardavam consulta desde 2019. Ao todo, estavam agendadas 300 consultas, distribuídas entre três médicos especializados em clínica médica.

Acompanhando de perto o trabalho no PAM de Unamar, o secretário de Saúde, Felipe Fernandes, anunciou que os próximos mutirões serão direcionados a pacientes que aguardam atendimento nas especialidades de Oftalmologia e Ginecologia.

Moradora de Tamoios, a professora Adriana Queiroz elogiou o trabalho da Secretaria e a ação, que ela considerou muito bem organizada, desde a limpeza até o atendimento médico.

O prefeito José Bonifácio também esteve presente no local, onde acompanhou a ação realizada pela Secretaria de Saúde; conversou com funcionários do posto e também ouviu solicitações da população. O prefeito ressaltou que a saúde é um direito de todos e deve ser garantido pelo poder público.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Cabo Frio, a expectativa é que até o fim do mês de julho seja realizado ainda um mutirão de atendimento, no PAM de São Cristóvão, no primeiro distrito.

Também acompanharam o mutirão o secretário de Governo, Davi Souza; a secretária de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito; o secretário adjunto de Comunicação, Marcos Azevedo; e a secretaria adjunta de Saúde do segundo distrito, Luciana Magalhães.