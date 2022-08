2ª audição do Ballet Municipal de São Pedro da Aldeia acontece no dia 20 de agosto

Visando completar o corpo de Ballet Municipal, a Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia vai promover no dia 20 de agosto, sábado, às 10h, a segunda audição para compor o grupo de dança aldeense. Podem participar da seletiva meninas e meninos de 13 a 17 anos de idade, que tenham experiência na área da dança e comprovem residência no município. A seletiva será realizada na sede da Escola de Artes Municipal, no bairro Nova São Pedro.

Para participar, basta comparecer com roupas confortáveis e calçados adequados para a modalidade de dança pretendida. Serão admitidos na audição jovens com experiência em ballet, jazz, dança contemporânea, sapateado, dança de salão e danças urbanas. Ao todo, são disponibilizadas cinco vagas para meninos e quatro para meninas. Estudantes de escola pública terão prioridade na ordem de preenchimento das vagas.

A banca de jurados da audição vai contar com a participação especial da primeira bailarina solista do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Juliana Valadão, a convite do coordenador do Ballet Municipal, Ramirez Menezes. Os participantes serão avaliados em quesitos como qualidade técnica, coreografia e performance.

Foto: Raíra Morena/Divulgação PMSPA

Os aprovados serão comunicados posteriormente pela coordenação e passarão a integrar o corpo de Ballet. “A ideia do Ballet Municipal é proporcionar o acesso a múltiplas manifestações culturais, buscando produzir e reproduzir a cultura local e oferecer experiências educativas”, comentou Ramirez.

Sobre o projeto

Regulamentada pela Lei nº 3.002, de 17 de março de 2022, a implantação do Ballet Municipal é mais uma iniciativa da Secretaria de Cultura em prol da valorização dos talentos locais. “O Ballet Municipal é uma grande oportunidade para os nossos jovens, porque oportuniza o desenvolvimento de habilidades artísticas, a revelação de talentos e a formação de novos bailarinos aldeenses, que vão representar São Pedro da Aldeia em apresentações e concursos dentro e fora do município”, destacou o secretário municipal de Cultura, Thiago Marques.

A Escola de Artes Municipal fica localizada no prédio anexo ao Teatro Municipal Dr. Átila Costa, na Rua Francisco dos Santos Silva, n° 555, no bairro Nova São Pedro (fundos).