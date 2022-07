49 Escolas de Educação Infantil da rede municipal de Cabo Frio recebem brinquedos e materiais pedagógicos

As escolas de Educação Infantil e as creches da rede municipal receberam durante a semana uma lista de brinquedos, materiais educativos e acessórios pedagógicos para utilização nas atividades escolares. Ao todo, 1.550 itens foram distribuídos nas 49 unidades que atendem alunos da faixa etária até cinco anos.

O investimento total, neste primeiro pedido, é de R$ 167.881,83. A licitação para compra dos materiais ocorreu no dia 25 de novembro do ano passado e fechou no valor final de R$ 431.731,40.

Um segundo pedido, para completar as necessidades das unidades escolares, está sendo preparado. Todos os itens da lista foram solicitados com base na demanda informada pelas equipes diretivas. A previsão é que, até o fim do segundo semestre letivo, as entregas sejam concluídas.

A lista de materiais e brinquedos inclui pebolim com pé, carrossel gira gira, túnel centopeia, velotrol, gangorra, piscina de bolinhas, escorregador, trenzinho da alegria, kit instrumentos musicais, bola educacional, tangram, blocos lógicos, sólidos geométricos em madeira, conjunto aramado educativo, alinhavos de números e de formas geométricas, cubo de atividades em tecido e fantoches.

A secretária adjunta de Educação, Verônica Cardozo, explica que todas as unidades foram contempladas com pelo menos um dos itens da lista.

“Todas as escolas vão receber os brinquedos e materiais pedagógicos. Decidimos fazer dessa maneira para alcançar um número maior de alunos, no primeiro distrito e em Tamoios, neste primeiro pedido. São itens novos, prontos para utilização e que já começaram a ser entregues nas unidades escolares. Estamos empenhados na reconstrução da rede municipal, e essa ação passa, com certeza, pela aquisição desses materiais de apoio”.

As seguintes escolas receberam os itens:

• Escola Municipal Agrisa (Agrisa)

• Escola Municipal Prof.ª Alitta Maria do Valle (Gargoá)

• Escola Municipal Prof.ª Amélia Ferreira (Unamar)

• Escola Municipal América dos Anjos Monica (Boca do Mato)

• Escola Municipal de Educação Infantil Prof.ª Ana Pereira Gonçalves (Unamar)

• Escola Estadual Municipalizada Angelim (Angelim)

• Escola Municipal de Educação Infantil Prof.ª Anita Teixeira da Silva (Santo Antônio)

• Escola Municipal Araçá (Agrisa)

• Escola Municipal Arlete Rosa Castanho (Vila Nova)

• Escola Municipal Prof.ª Ciléa Maria Barreto (Jardim Peró)

• Escola Municipal Prof.ª Claudia Muzzio Freitas de Oliveira (Jardim Esperança)

• Escola Municipal de Educação Infantil Cladyr da Rocha Mendes (Parque Burle)

• Escola Municipal de Educação Infantil Prof.ª Cleusa Guimarães Ferreira Braga (Maria Joaquina)

• Escola Municipal de Educação Infantil Prof.ª Dalcy Barroso Pilar (Praia do Siqueira)

• Escola Municipal Demerval Alves Rangel (Unamar)

• Escola Municipal de Educação Infantil Do Pomar (Jacaré)

• Escola Municipal de Educação Infantil Domingos Gouvêa (Portinho)

• Creche Escola Municipal Prof.ª Elenice Martins (Reserva do Peró)

• Escola Municipal de Educação Infantil Prof.ª Elenita Ferreira dos Santos Abreu (Manoel Corrêa)

• Escola Municipal Etelvina Santana da Fonseca (Peró)

• Escola Estadual Municipalizada Francisca Nazareth de Souza (Campos Novos)

• Escola Municipal Prof.ª Janaina Teles Martins (Santo Antônio)

• Escola Municipal João Bessa Teixeira (União)

• Escola Municipal João Evangelista dos Santos (Botafogo)

• Escola Municipal João Rocha (Vila Nova)

• Escola Municipal de Educação Infantil Prof. João Trajano Bandeira Caixeiro (Jardim Esperança)

• Escola Municipal José Francisco da Silveira Júnior (Jardim Esperança)

• Escola Municipal Prof. Lair Dias Gago Pereira (Jardim Peró)

• Escola Municipal Prof.ª Lerinéa Figueiredo (Jacaré)

• Escola Municipal Prof.ª Luceléa Rodrigues da Costa (Aquarius)

• Escola Municipal Manoel Mendes de Souza (Jardim Nautilus)

• Creche Escola Municipal Prof.ª Maria Amália dos Santos Silveira (Jacaré)

• Escola Municipal Maria Helena Bello da Costa (Samburá)

• Creche Escola Municipal Maria Emília dos Santos Castro (Monte Alegre)

• Creche Escola Municipal Maria Leonidia Parentes Fortes Martins Pinheiro (Reserva do Peró)

• Creche Municipal Prof.ª Maria Quitéria da Costa Ribeiro (Unamar)

• Escola Municipal Prof.ª Maria Salvadora Silva (Maria Joaquina)

• Creche Escola Municipal Prof.ª Marilia de Teves Moreno (Manoel Corrêa)

• Escola Municipal de Educação Infantil Neusa Agualusa da Costa (Tangará)

• Escola Municipal Prof. Oswaldo Santa Rosa (Guriri)

• Creche Escola Maria Dutra da Silveira (Parque Eldorado),

• Escola Municipal Pedro Jotha (São Jacinto)

• Escola Municipal de Educação Infantil Tio Cotias (Tangará)

• Escola Estadual Municipalizada Tosana (Fazenda da Pedra)

• Escola Municipal de Educação Infantil Vovó Cinha (Parque Burle)

• Escola Municipal de Educação Infantil Vovó Olivia (Jardim Esperança)

• Escola Municipal Waldemira Teresa de Jesus (Jardim Excelsior)

• Creche Escola Municipal Prof.ª Wanda Maria Nogueira Gonçalves (Samburá)

• Escola Municipal de Educação Infantil Prof.ª Yone Nogueira (Cajueiro)