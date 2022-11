87 famílias de Búzios vão receber os primeiros títulos de propriedade por regularização fundiária da história da cidade

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Ambiente e Urbanismo, recebeu nesta terça-feira (29) do Cartório de Registro de Imóveis de Búzios os primeiros títulos de propriedade (RGI) por regularização fundiária da sua história. Ao todo, 87 famílias moradoras das ruas Dr. Eduardo José Lima Filho e Deocleciano José da Silva, no bairro São José, foram beneficiadas pelo setor de Regularização Fundiária Urbana (REURB) do município.

Em julho o prefeito Alexandre Martins assinou a primeira Certidão de regularização fundiária (CRF) da história do município para ser protocolada no Cartório de Registro de Imóveis de Búzios. Após registrar todas as matrículas de cada lote nos nomes dos moradores, o cartório emitiu nesta terça-feira os títulos de propriedade para a Prefeitura entregar em mãos aos beneficiados.

Na ocasião, o prefeito Alexandre Martins e o secretário do Ambiente e Urbanismo Evanildo Nascimento agradeceram à Drª Cristina de Lourdes Lousada Ribeiro e a toda equipe pelos esforços conjuntos com a Prefeitura para promover a regularização da propriedade de dezenas de famílias.

O secretário da Pasta Evanildo Nascimento, acrescentou que: “Está conquista é um grande passo para a inclusão social destas importantes áreas do Município de Búzios, estamos avançando com nossa equipe coordenada pelo Daniel Azevedo, para outras ocupações tradicionais que agora têm a esperança também, de receberem seus RGIs: José Gonçalves, Cem Bracas, RASA, Baía Formosa e outras dentro e fora da Península. Lembramos que agora não se trata de promessa, mas estamos entregando de fato o RGI destas primeiras famílias. “

A Prefeitura de Búzios em breve entregará o RGI aos novos proprietários.

Estiveram Presentes: Drª Cristina de Lourdes Lousada Ribeiro e toda sua equipe, prefeito Alexandre Martins, secretário Evanildo Cardoso Nascimento e Daniel Azevedo, subcoordenador de Habitação.