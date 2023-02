Ações de ordenamento são realizadas na Ilha do Boi, em São Pedro da Aldeia

A Praia da Salina, conhecida como Ilha do Boi, é uma das inúmeras surpresas que São Pedro da Aldeia reserva para os turistas. O lugar paradisíaco, localizado na Praia Linda, ganhou notoriedade entre os turistas em 2020 e, desde então, vem recebendo bastante atenção de moradores e visitantes. Pensando nisso, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia vem promovendo ações de ordenamento no local.

O trabalho é fruto de uma iniciativa da Secretaria de Serviços Públicos e da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca. Nesta semana, a Prefeitura isolou a faixa marginal de proteção para evitar que os carros cheguem muito próximos à praia e também instalou cerca de seis lixeiras em sua extensão. Uma passarela de madeira também foi instalada para facilitar o acesso de pedestres ao local.

Foto: Divulgação

A Prefeitura ressalta que a colaboração de moradores e turistas é fundamental para a preservação das belezas naturais de São Pedro da Aldeia. Por isso, uma placa de conscientização ambiental foi colocada lembrando aos visitantes que o acesso de veículos no local, a utilização de churrasqueiras e o descarte de lixo são proibidos.

“Essa ação em parceria com a Secretaria de Serviços Públicos visa realizar o ordenamento da praia. Nosso principal objetivo é evitar que as pessoas joguem lixo no chão e que o carro chegue até a faixa marginal de proteção do local”, explicou o secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira.

Foto: Divulgação

O secretário de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, também falou sobre a iniciativa. “Essa é uma das melhorias que estão sendo executadas na Ilha do Boi e em outras localidades de São Pedro da Aldeia para maior conforto e comodidade do cidadão e de turistas”, comentou.

A Ilha do Boi costuma ser frequentada por famílias, porque sua profundidade não oferece riscos para as crianças. Em períodos de maré baixa, é possível observar uma faixa de areia que liga a Praia da Salina à ilha. O local é uma excelente opção para quem quer evitar praias em dias lotados.