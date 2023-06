Aeroporto de Cabo Frio será relicitado no próximo mês

Após administrar por mais de vinte anos um dos principais aeroportos do litoral fluminense e da região dos Lagos, a Costa do Sol Operadora Aeroportuária S.A. pode deixar de ser a concessionária do aeroporto internacional de Cabo Frio, também conhecido como Cabo Frio Airport, a 153 km da cidade do Rio de Janeiro. Isso se deve pela abertura do processo de relicitação do aeroporto, anunciada pela prefeitura do município.

A Prefeitura de Cabo Frio marcou para o dia 11 de julho a licitação para a nova concessão do aeroporto Internacional. O certame está marcado para as 10h, no auditório da sede do Governo Municipal. O novo contrato de concessão define a empresa que vai assumir a administração, manutenção e operação do Aeroporto até 2049.

Antes de agendar a abertura dos envelopes, a Prefeitura realizou uma série de estudos e reuniões para ouvir os setores interessados no serviço aeroportuário da cidade. A primeira audiência pública foi no dia 30 de novembro do ano passado. Uma segunda reunião aberta ocorreu no dia 25 de janeiro deste ano, quando membros do Governo Municipal, entre eles o prefeito José Bonifácio (PDT), tiraram dúvidas e receberam sugestões de representantes dos setores de turismo e comércio do município.

Vence a concorrência a empresa que oferecer o maior valor de Outorga, com mínimo de R$ 11 milhões, além de arcar com os investimentos na ordem de R$ 143 milhões que serão aplicados no Terminal de Passageiros e na infraestrutura geral, como obras na pista, torre de controle e melhorias na rodovia de acesso ao aeroporto.

Pelo cronograma, fica programado o investimento de R$ 43 milhões no Terminal de Passageiros, de uso exclusivo da aviação civil, já em 2024, elevando a dimensão da estrutura dos atuais 1.740 metros quadrados para 6.300 metros quadrados. A segunda fase da ampliação está prevista para 2028, com investimento de mais R$ 15 milhões, quando o Terminal chegará a 8.000 metros quadrados. Sendo assim, o valor total aplicado será de R$ 58 milhões nos cinco primeiros anos.

O Aeroporto Internacional de Cabo Frio foi inaugurado em 1998 e concedido para gestão da iniciativa privada em 2001. Tem a segunda maior pista de pouso do Estado do Rio, atrás apenas do Galeão, é o maior aeroporto do interior do Estado e atua como ‘hub’ logístico para cargas destinadas à indústria petrolífera.