Alunos da rede pública de Arraial do Cabo recebem cesta com frutas e legumes

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Educação e o Departamento de Nutrição, que organiza o cardápio dos alunos nas unidades escolares, começou hoje (21) a distribuição de pequenos kits, formados por um mix de frutas e legumes.



A intenção é incentivar a alimentação saudável, nos mesmos moldes do que é praticado em ambiente escolar, criando hábitos que proporcionam bem estar e crescimento aos alunos da cidade.

Todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino têm direito ao kit, por isso, o responsável pelo estudante deve comparecer à unidade escolar no horário estipulado pela escola, para retirar os insumos. Hoje a entrega do kit foi realizada nas escolas e creches dos Distritos. Amanhã (22), é a vez das unidades escolares do Centro de Arraial do Cabo.