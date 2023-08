“Ancestralidade da Cozinha Brasileira” é o tema do Festival Sabores de Cabo Frio 2023

Já está chegando a 9ª edição do Festival Sabores de Cabo Frio, que acontece entre 1º de setembro e 1º de outubro. As criações dos mais de 60 estabelecimentos participantes prometem ser repletas de histórias, uma vez que serão elaboradas tendo como tema “Ancestralidade da Cozinha Brasileira”.

Para a edição 2023, o evento traz muitas novidades. Uma delas é o “Jantar do Príncipe”, que acontece no belíssimo Hotel Solar do Arco, no dia 14 de setembro. No “menu”, histórias de época, música, apresentações e degustações. O evento será conduzido pelo chef e apresentador Flávio Flarys e pelo historiador Pedro Beranger.



Já os pratos – entradas, principais e sobremesas – levam a assinatura de Flávio e do chef Gustavo Zogbi. Para participar, é preciso fazer reserva através do whatsapp (22) 2646-7313.