Após o jogo de Brasil x Camarões, Xande Pilares vai animar torcida em praça de Búzios

A Torcida Claro Brasil, com apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da subsecretaria de Eventos, realizará nesta sexta-feira (02), o projeto “Clínicas de Futebol” e a com apresentação do cantor e compositor Xande de Pilares. A clínica esportiva será disputada na parte da manhã na Praça da Mandrágora e os shows musicais e a transmissão do jogo do Brasil x Camarões à tarde na praça Dona Dita (Ferradura).

O projeto Torcida Claro Brasil consiste na transmissão de todos os jogos da seleção brasileira e shows musicais em várias cidades do Estado, acompanhado de clínicas esportivas.

A abertura do evento acontece às 13h com DJ animando o público, em seguida a transmissão do jogo entre Brasil e Camarões às 16h. Após a partida, o samba será muito bem representado pelo cantor Xande de Pilares. No repertório do show, grandes sucessos da carreira do sambista, como: Deixa Acontecer, Tá Escrito, Camarote, entre outros.

A Torcida Claro Brasil também está arrecadando doações para as vítimas das fortes chuvas que assolaram o município nos últimos dias. No local terá um ponto de arrecadação.

Programação:

Praça da Mandrágora

Clínica de Futebol – 9h às 12h

Praça Dona Dita (Ferradura)

DJ Luke – 13h

Brasil X Camarões – 16h

Xande De Pilares – 18h