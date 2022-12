A Defesa Civil continua percorrendo as ruas da cidade. Nesta quinta-feira (01/12), foram registradas duas novas ocorrências nos bairros Boqueirão e Jardim Primavera.

No bairro Jardim Primavera, moradores apontaram para um poste que oferecia risco. Já no Boqueirão, a equipe avaliou uma encosta que apresentava possibilidade de desmoronamento. O proprietário do terreno informou que já iria tomar as devidas providências.

A equipe também realiza busca ativa em bairros como Flexeira.