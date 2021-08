Assistidos do CAPS de Arraial do Cabo recebem tratamento odontológico

A equipe de Saúde Bucal do Centro de Especialidades Odontológicas de Arraial do Cabo realizou, nesta quinta-feira (19), o atendimento dos assistidos do Centro de Atenção Psicossocial do Município (CAPS). O objetivo da ação é garantir a saúde e o bem-estar dos pacientes.

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), nas suas diferentes modalidades são pontos de atenção estratégicos, que oferecem serviços de saúde de caráter aberto e comunitário constituído por equipe multiprofissional e que atua sobre a ótica interdisciplinar. Além disso realiza, prioritariamente, atendimento às pessoas com depressão ou outros transtornos psicológicos.

A parceria com a Saúde Bucal garante aos assistidos do CAPS tratamentos como periodontia, endodontia, dentística restauradora e cirurgia.

A próxima visita da equipe de odontologia no CAPS está marcada para o dia 27 de agosto.