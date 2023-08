Associação de Hotéis e Turismo de Cabo Frio repudia retirada de atrativos turísticos da cidade

A Associação de Hotéis e Turismo de Cabo Frio afirma que demonstra todo o seu repúdio a atitude do Ministério Público Federal e da prefeitura do Município de Cabo Frio, em retirar a escultura popularmente chamada de “Coração do Foguete” e as placas em madeira que prestavam o serviço de preservação da natureza nesta sexta-feira 18 de agosto.

A obra de arte foi confeccionada por um artesão local, e estava localizada na Praia do Foguete, e era comumente utilizada para fotografias dos moradores e turistas, tendo como fundo a praia. A sua existência tornou-se um ponto turístico, e uma parada obrigatória para os passeios de buggy e tours, o que ajudava com segurança local deste pedaço da praia.





O empresário Márcio Cravo, responsável pela aquisição e instalação da peça na praia, pretendia doar ao governo municipal a obra. A transação seria feita em audiência com a prefeita neste mês de agosto, mas a alcaíde desmarcou por três vezes o encontro com os membros da associação.

“Eu pretendia doar e me responsabilizar pela manutenção, retirando da escultura inclusive, qualquer alusão ao meu comércio, destacando apenas Cabo Frio. As placas cumpriam um papel de conscientização ambiental”, reforça o empresário Márcio Cravo.

O presidente da Associação de Hotéis e Turismo de Cabo Frio, Carlos Cunha lamenta profundamente a ação da prefeitura, sem nenhum tipo de conversa prévia, avaliação ou respeito com o trade turístico.