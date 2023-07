Associação de Hotéis e Turismo de Cabo Frio realiza 5ª feira de fornecedores da hotelaria e gastronomia

O evento é gratuito e acontece nos dias 25 e 26 de julho no Hotel Paradiso Corporate , no Braga.

Com objetivo de levar novidades e variedades para empresários locais e fomentar o setor de infraestrutura turística, a Associação de Hotéis e Turismo de Cabo Frio vai realizar a 5ª Edição da Feira de Fornecedores da Hotelaria e Gastronomia.

A Feira conta com o apoio de entidades representativas do trade turístico da região da Costa do Sol, é um evento gratuito, e será realizado no Hotel Paradiso Corporate, no bairro do Braga em Cabo Frio, nos dias 25 e 26 de julho.

Hotel Paradiso Corporate

A Feira contará com 40 expositores nas áreas de produtos e serviços, roupas de cama, mesa e banho, além de equipamentos, utensílios e serviços.

De acordo com a associação, a expectativa é que cerca de 300 pessoas visitem o espaço por dia. O dobro do ano passado quando a feira aconteceu no Clube Náutico. Nos dois dias de evento, o horário de funcionamento ao público será das 14h às 20h, no entanto na quarta-feira pela manhã, também acontecerá uma Sessão de Negócios com principais compradores e expositores presentes. A espaço terá ainda um lounge, onde acontecerão as transmissões para os jornalistas que desejarem cobrir o evento direto do local.

A Feira de Fornecedores gerou meio milhão de reais no ano passado em negócios, e a expectativa da organização para esse ano é que os números dobrem. – Nós buscamos colocar nessa feira todos os principais fornecedores de produtos e serviços. Dessa forma o empresário da hotelaria ou da gastronomia que tem um estabelecimento na Costa do sol não precisa viajar para fora da região gastando dinheiro com alimentação e hospedagem para equipar o seu estabelecimento com os melhores produtos , esclarece Carlos Cunha, presidente da AHCF e idealizador do evento.

SERVIÇO – 5ª Edição da Feira da Hotelaria e da Gastronomia

Quando: Dias 25 e 26 de julho, das 14h às 20h, entrada gratuita.

Onde: Paradiso Corporate – Rua Teixeira e Souza 2011, Braga Cabo Frio.

Assessoria de imprensa: Aya Comunicação Criativa, atendimento Cacau Araújo.