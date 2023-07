São Pedro da Aldeia está com inscrições abertas para três cursos gratuitos em parceria com  Firjan SENAI

Os moradores de São Pedro da Aldeia ainda têm a chance de se inscrever nos cursos gratuitos de qualificação para assistente de operador de logística, almoxarife e aplicador de revestimento de cerâmica. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de São Pedro da Aldeia e a Firjan SENAI.

As vagas são direcionadas a pessoas maiores de 16 anos com o ensino fundamental completo, para o curso de almoxarife e assistente de operador de logística, e a partir de 18 anos para o curso de aplicador de revestimento de cerâmica. Os interessados devem procurar a sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, das 9h às 16h30, na Rua Adolfo Silveira, nº 59, no Centro (próximo à Caixa Econômica Federal).

As inscrições estarão disponíveis enquanto houver vagas, mas uma lista de espera será criada para casos de desistência. Para realizar o cadastro, é necessário entregar cópias da identidade e CPF, comprovante de residência e escolaridade. Para jovens menores de 18 anos também são solicitadas cópias da identidade e do CPF do responsável, além de declaração escolar original, para os alunos que estão estudando.

Serão abertas cinco turmas, sendo duas para assistente de operação de logística e almoxarife, com aulas no período da tarde (13h às 17h) e no turno da noite (18h às 22h). As aulas para aplicador de revestimento de cerâmica acontecerão somente no turno da noite (18h às 22h).

O início dos cursos de assistente de operação de logística e almoxarife está previsto para o dia 08 de agosto, enquanto as aulas de aplicador de revestimento cerâmico estão previstas para o dia 14 de agosto.

As atividades serão ministradas no Horto Escola Artesanal, localizado na Rodovia Amaral Peixoto, km 107, bairro Balneário (próximo à UPA de São Pedro da Aldeia). É importante destacar que os cursos não oferecem ajuda de custo para transporte e alimentação.