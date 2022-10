Avenida Teixeira e Souza, em Cabo Frio, passa por recapeamento asfáltico

A Prefeitura de Cabo Frio segue com as operações de recuperação asfáltica das ruas do município. Nesta terça-feira (11), as equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos trabalham no recapeamento da Avenida Teixeira e Souza, na altura dos bairros Braga e São Cristóvão. Neste trecho foram utilizadas 30 toneladas de massa asfáltica.

Diversas outras ruas estão passando por regularização de pavimento com fresagem para, em seguida, receberem o asfalto. São elas: Avenida do Contorno, entre os bairros Jacaré e Cajueiro; Av. Marlim, na Ogiva; e Estrada do Guriri, no Peró.

Nesta terça, as Ruas Belgrado e Villa Lobos, no Jardim Olinda, receberam obras de reparo e restauração do sistema de drenagem. Já a capela mortuária do Cemitério Santa Isabel e as muretas da Praça Gentil Gomes Faria, na Passagem, passaram por pintura. As equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos trabalham também na restauração do guarda-corpo da Ponte Deputado Márcio Corrêa.

Já em Tamoios, a Rua das Oliveiras e a Avenida Breno Carelli, no cruzamento com a Rua Coqueiral, em Unamar, passaram por reparos e nivelamento com a patrol. Já na Rua Garoupas, foi realizado reparo na rede pluvial.

“As obras seguem sendo realizadas em todo o município. E vamos avançar a cada etapa. Pedimos a compreensão da população quanto às intervenções nos pontos onde os trabalhos estão sendo realizados”, finaliza o secretário de Obras e Serviços Públicos, Alan Nascimento.