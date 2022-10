Educação inicia período de renovação de matrículas na rede municipal de Cabo Frio

A Secretaria de Educação de Cabo Frio deu início ao período de renovação de matrículas nas escolas da rede municipal de ensino. Pais e responsáveis, ou o próprio estudante, maior de 18 anos devem comparecer à unidade escolar onde o aluno está matriculado até o dia 31 de outubro para garantir a renovação da vaga para o ano letivo de 2023. A resolução que trata do assunto foi divulgada nesta segunda-feira (11).

Caso não ocorra a renovação até a data estabelecida pela Secretaria de Educação, o aluno concorrerá às vagas no período de matrículas novas, em data ainda a ser definida pela equipe pedagógica da pasta.

Os seguintes documentos devem constar na assinatura da renovação e providenciados, caso haja pendências na unidade escolar:

– fotocópia da certidão de nascimento ou casamento;

– fotocópia da carteira de identidade, se maior de 16 anos;

– fotocópia do título de eleitor, se maior de 18 anos;

– fotocópia da carteira de vacinação atualizada, incluindo a vacina para covid 19 para as faixas etárias já autorizadas;

– fotocópia de comprovante de alistamento militar ou certificado de reservista, se maior de 18 anos e menor de 45 anos;

– duas fotos tamanho 3×4;

– fotocópia de comprovante de residência;

– histórico escolar para alunos do Ensino Fundamental (regular e EJA) e Ensino Médio;

– atestado de escolaridade emitido pela unidade de origem de Educação Infantil;

– fotocópia do cartão do SUS e do Programa Auxílio Brasil;

– fotocópia do comprovante da deficiência (laudo) para aluno com deficiência.