Banda Spectrummm, de Cabo Frio, lança álbum “Sem Identidade” nas plataformas digitais de música 

A banda cabo-friense Spectrummm lançou na madrugada desta terça-feira (22), nas plataformas digitais de música, seu novo trabalho, intitulado “Sem Identidade”. Ao todo, foram disponibilizadas cinco canções, sendo duas delas inéditas, incluindo a faixa-título e outra, que se chama “Tepes”, ambas compostas pelo músico Christiano Guerra e pelo seu filho baterista Adham, de 12 anos. Além dessas, foram lançadas versões dos singles “Na Borda”, “Chumbo em Ouro” e “Atog Fling”, todas de autoria de Christiano Guerra.

Diferentemente do que o título do trabalho sugere, a banda de doom metal possui uma forte marca autoral e um peso sonoro característico, o que mais uma vez fica comprovado neste novo álbum. A mensagem que o material lançado deseja passar ao público é de que a música pesada brasileira está viva, firme e forte. O álbum “Sem Identidade” também está sendo lançado pelas rádios Saquarema Surf Rock e Exmera.

“Fazer música requer muito investimento, mas quando me vi tendo um repertório pronto, com um músico preparado, independentemente da idade dele, percebi que na verdade é isso que precisamos ter para fazer música. Chamamos o Davi Baeta para capturar os instrumentos (guitarra e bateria) no estúdio Mansinha da Tinta, reto e direto. Gravamos a voz no mesmo dia na casa do Davi e a capa foi assinada pela Ludmila Guerra. Já era uma vontade antiga fazer um disco orgânico, me sinto feliz com o que temos em mãos”, conta Christiano Guerra, sobre a proposta do trabalho.

Em 2009, o músico Christiano Guerra decide dar início a uma banda de blues rock em Cabo Frio, que foi batizada de Christiano Guerra Band. Após cinco anos juntos, os músicos decidem mudar um pouco o estilo e partem para o doom metal, com um som de blues mais lento e pesado. Em 2017, a banda lançou seu primeiro single “Na borda”, que teve uma resposta muito positiva do público.

Durante a pandemia, Christiano tocava músicas em casa com seu filho Adham, e nesse período nasceram as músicas “Sem identidade” e “Tepes”, que viriam a fazer parte do primeiro álbum da banda que criaram juntos, a Spectrummm. Veja abaixo as faixas que compõem o novo álbum, lançado nesta terça:

Faixas:

1- Sem identidade

2- Chumbo em ouro

3- Na Borda (instrumental)

4- Atog Fling (ao vivo)

5- Tepes